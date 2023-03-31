Tras dar un mensaje para lamentar que los dos elementos del la corporación hayan fallecido en cumplimiento de su deber, el presidente municipal dijo que las estrategias de seguridad se van a seguir implementando en el municipio.

El asesinato del Director Operativo Jesús Alberto Navarro Velarde y su escolta Jorge Alberto Galindo Ayón podría ser una reacción por las detenciones y decomisos que ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señaló el alcalde Javier Lamarque Cano.

“Precisamente como ha habido tantas detenciones, se han incautado vehículos, armamentos, drogas, puede ser una reacción, esta línea de acción de trabajo no solamente no va a claudicar, tiene que mantenerse, no porque yo diga, sino que es la voluntad del gobierno federal y estatal, las corporaciones harán su trabajo y su labor, continuaremos para que nuestra policía siga trabajando”, expresó.

Busca reforzar a policías

Por esta situación, dijo, se está gestionando para que los policías tengan mejor equipamiento como patrullas, armamento y de protección para que los policías puedan hacer las labores preventivas.

“Estamos en pláticas con el Gobierno del Estado para que se refuerce el equipamiento de la policía, con el fin de que tengan mayor seguridad para hacer sus tareas y por otra parte que puedan ver mayor eficiencia y eficacia en los resultados en el combate a la delincuencia”, destacó.

Lamarque Cano solicitó la oportuna intervención de las autoridades investigadoras para que realicen las acciones necesarias que ayuden a dar con los responsables de este crimen.

“Reiteramos el llamado a las corporaciones de todos los niveles a trabajar con inteligencia y coordinación para así combatir la violencia, para que este hecho y todos los que se han presentado se esclarezcan y se pueda dar con el o los responsables lo antes posible”, finalizó.

Los dos elementos de la corporación fueron asesinados este viernes en la calle Sinaloa y Mayo, en la Zona Norte de Ciudad Obregón, cuando circulaban a bordo de la unidad 298.