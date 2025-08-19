En dicha acción fueron detenidos Ángel Guadalupe ‘N’ de 21 años y Lucía Guadalupe, de 34, a quienes se les encontraron 12 envoltorios confeccionados en plástico, que contenía una sustancia similar a la metanfetamina.

Dos personas fueron capturadas en Cajeme durante un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Los presuntos narcomenudistas fueron localizados en un inmueble ubicado en la calle Bernabé Navarro de la colonia centro del Ejido Francisco Javier Mina, conocido también como Campo 60, en el municipio de Cajeme, Sonora.

Ambos, junto con los indicios asegurados, fueron turnados al agente del Ministerio Público del Fuero Común, con la finalidad de que sean ejecutadas las periciales químicas correspondientes y se determine la naturaleza de la sustancia, con el fin de integrar el indicio a la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía de Sonora trabaja ahora para formular la imputación pertinente contra los detenidos por delitos contra la salud en la modalidad que corresponda, a fin de lograr la vinculación a proceso y las penas en derecho procedentes para quienes resulten responsables.