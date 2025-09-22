Los individuos fueron sorprendidos mientras robaban cable telefónico en Hermosillo y Ciudad Obregón.

Autoridades de seguridad detuvieron a dos personas que fueron sorprendidas robando cable telefónico de una empresa de telecomunicaciones así como sus subsidiarios en diversas zonas de Sonora.

Uno de los sujetos fue sorprendido al interior de un pozo de Teléfonos Mexicanos en la colonia Quita Emilia, en Hermosillo.

Mientras que en Ciudad de Obregón fue arrestado uno más mientras robaba cableado telefónico aéreo en la colonia México.

Por lo anterior, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y se inició carpeta de investigación por el delito de robo, daño a los bienes y ataques a las vías generales de comunicación. La pena en el caso del último delito se castiga hasta con 11 años de cárcel.

Finalmente, la empresa de comunicaciones trabajará en coordinación con las autoridades competentes para evitar que se sigan castigando este tipo de delitos.