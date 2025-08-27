Los imputados emprendieron la huida tras percatarse del operativo, pero luego fueron alcanzados por los elementos de seguridad.

Dos hombres fueron capturados durante un operativo conjunto llevado a cabo por elementos de laAgencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en el Ejido La Reforma, en Tubutama, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) informó que los imputados, identificados como Héctor Alejandro ‘N’, de 26 años, y Juan Ramón ‘N’, de 20, notaron la presencia del operativo por parte de los elementos de seguridad y emprendieron la huida.

Luego de que fueron alcanzados, los elementos realizaron una inspección donde localizaron entre las pertenencias 24 envoltorios con la droga ‘cristal’ y 16 envoltorios con mariguana.

Ambos individuos así como los indicios incautados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público con sede en Caborca para continuar con las investigaciones correspondientes y sean presentados ante el Juez.









Finalmente, la Fiscalía se comprometió con la lucha contra el narcomenudeo y el fortalecimiento de la seguridad pública mediante la colaboración interinstitucional y señaló que seguirá trabajando para garantizar la paz social y proteger a las familias sonorenses.







