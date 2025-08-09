Los presuntos homicidas fueron identificados como Juan Alberto ‘N’, de 29 años; José Andrés ‘N’, de 24 años; Mario Manuel ‘N’, de 25 años; y Jesús Ricardo ‘N’, de 26.

Cuatro personas fueron imputadas y detenidas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, en contra de un hombre en un centro de rehabilitación en Cajeme, Sonora.

Los presuntos homicidas fueron identificados como Juan Alberto ‘N’, de 29 años; José Andrés ‘N’, de 24 años; Mario Manuel ‘N’, de 25 años; y Jesús Ricardo ‘N’, de 26.

De acuerdo a las investigaciones, el 3 de agosto de 2025, alrededor de las 03:00 horas, en el interior del centro de rehabilitación ubicado en la colonia Valle Verde, los imputados sorprendieron a la víctima, identificada como Juan Manuel ‘N’, a quien golpearon y sometieron hasta quitarla la vida mediante asfixia por sofocación.

En audiencia se formuló imputación y el Juez impuso la prisión preventiva como medida cautelar, por lo cual los cuatro presuntos homicidas se encuentran a la espera de la siguiente audiencia para que se defina su situación jurídica.

Finalmente, la Fiscalía aseguró que trabaja para lograr la vinculación a proceso y una sentencia condenatoria con una pena ejemplar en las siguientes etapas del proceso penal como parte de su compromiso con la procuración de justicia y la protección integral de las víctimas y sus familias.