Cinco personas fueron capturadas y vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en delitos de secuestro agravado en perjuicio de tres personas y asociación delictuosa, en hechos ocurridos en San Luis Río Colorado.

Dichas detenciones fueron llevadas a cabo por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con la Policía Municipal y Estatal.

Los imputados fueron identificados como Noé Fernando ‘N’, Valentín ‘N’, Miguel Ángel ‘N’, Rigoberto ‘N’ y Marisol ‘N’, de 19, 29, 30, 19 y 34 años de edad, respectivamente.

‘Levantones’

De acuerdo a las investigaciones, los presuntos criminales llevaron a cabo una serie de secuestros en distintos puntos de la ciudad, esto entre el 05 y 06 de agosto del presente año.

El primer ocurrió aproximadamente a las 21:20 horas del 05 de agosto de 2025, cuando los imputados sometieron a un menor de 16 años, lo amarraron de las manos, le colocaron una bolsa tipo costal en la cabeza y lo subieron a la fuerza al vehículo, manteniéndolo retenido en contra de su voluntad.

Al día siguiente, entre las 10:00 y 11:00 horas, los activos cometieron otro secuestro en la colonia Comercial, donde interceptaron a Ricardo ‘N’ y Christian de Jesús ‘N’, de 43 y 41 años respectivamente.

Los presuntos secuestradores les apuntaron con armas de fuego, les colocaron una camiseta en la cabeza y los subieron a la fuerza a un vehículo utilizado previamente, para luego ser llevados a un domicilio donde los golpearon y amarraron de pies y manos.

Aseguramiento de imputados y rescata de víctimas

Las víctimas permanecieron retenidas hasta alrededor de las 15:30 horas del mismo día, cuando elementos de la AMIC, Policía Municipal y Policía Estatal ingresaron al domicilio tras recibir señales de auxilio.

Tras la intervención de las autoridades, se logró el rescate de las tres víctimas y la captura de los cinco imputados.

Aunado a las capturas, se aseguraron tres armas de fuego y chalecos tácticos utilizados por los detenidos.

En audiencia, el juez determinó la vinculación a proceso, prisión preventiva justificada y tres meses para la investigación complementaria.

Finalmente, las cinco personas acusadas de secuestro y asociación delictuosa se encuentran en un Centro de Reinserción Social (Cereso).