Elementos policiacos se percataron que el individuo realizaba sus necesidades fisiológicas y, tras realizarle una inspección, se le aseguró un arma punzocortante.

A través de barridos para la prevención de los delitos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, capturaron en la Comisaría de Pueblo Yaqui a un sujeto, asegurando un arma punzocortante.

La aprehensión ocurrió minutos después de las 11:00 horas del lunes, en la colonia Rodolfo Félix Valdez de mencionado sector, donde agentes de la Policía Municipal efectuaban recorridos alrededor de un parque público, donde observaron realizando sus necesidades fisiológicas a José María 'N', de 48 años.

Al cometer una falta al Bando de Policía y Gobierno los oficiales procedieron con su detención, posteriormente, realizándole una inspección física y encontrándole entre sus pertenencias un objeto tipo machete con punta afilada, por lo anterior, se le informó que sería aprehendido por el presunto delito de portación de arma prohibida.

José María, fue trasladado al edificio de la corporación policial y turnado al Ministerio Público para la investigación del caso conforme a la ley.