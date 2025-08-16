El individuo, identificado como Gilberto ‘N’, de 32 años de edad, era buscado por autoridades de los Estados Unidos (EU), por delitos de asalto utilizando arma de fuego.

Un ciudadano estadounidense fue localizado y capturado en San Luis Río Colorado tras un trabajo coordinado entre autoridades estatales, federales así como del otro lado de la frontera.

El individuo, identificado como Gilberto ‘N’, de 32 años de edad, originario de Arizona, era buscado por autoridades de los Estados Unidos (EU), por delitos de asalto utilizando arma de fuego.

Cabe señalar que tenía una orden de arresto librada en la ciudad de Sidney, del condado de Cheyenne, Nebraska.

Gilberto fue asegurado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para luego ser puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y entregado posteriormente a las autoridades federales estadounidenses en la Garita Internacional de San Luis, Arizona.

Una vez en territorio estadounidense, las autoridades del vecino país procedieron a cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente, donde deberá ser presentado ante los tribunales que le requieren en el estado de Nebraska.