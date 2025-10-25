El cateo se llevó a cabo el pasado 22 de octubre en la calle Huerto de la colonia Real del Bosque, y fue efectuado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Francisco Javier ‘N’, de 46 años de edad, fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante un operativo en Ciudad Obregón, Sonora.

Durante la diligencia fue asegurada una bolsa de tela color rojo, un envoltorio con una sustancia granulada y varios envoltorios de papel blanco, lo que parece señalar una operación de empaquetado de narcóticos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes), Francisco Javier ‘N’ cuenta con antecedentes penales por violencia familiar, contra la salud y robo a comercio.

Finalmente, el detenido así como los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para las diligencias e investigaciones correspondientes.