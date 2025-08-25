El operativo se llevó a cabo en la calle Estambre de la colonia Primavera, donde fue detenido Martín Osiel ‘N’, de 23 años de edad, con 12 envoltorios conteniendo una sustancia con características de la metanfetamina.

Un sujeto fue capturado con diversos indicios relacionados con el narcomenudeo durante un operativo realizado por autoridades estatales y federales en el municipio de Cajeme, en Sonora.

En dicha acción participaron oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Los indicios y el imputado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y acreditar la naturaleza del narcótico, lo que será medio de prueba fundamental en audiencia ante el juez.

Por su parte, la Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso con la lucha contra el narcomenudeo y el fortalecimiento de la seguridad pública mediante la coordinación efectiva entre autoridades.