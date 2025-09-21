Cristian Andrés ‘N’, presunto agresor de la conductora de plataforma, fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cuando ingresaba en el automóvil de la víctima a San Carlos.

La conductora de plataforma reportada como desaparecida desde el 19 de septiembre en el tramo carretero Hermosillo-El Choyudo fue localizada con vida. Además, se logró la detención del presunto agresor, identificado como Cristian Andrés ‘N’, de 29 años de edad.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima, antes de perder contacto, envió a su hija una fotografía de la credencial del pasajero identificado como Cristian Andrés ‘N’ y su ubicación en tiempo real. Actualmente, se encuentra bajo atención médica y psicológica.

El presunto agresor fue detenido a las 8:58 horas de ayer por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cuando ingresaba a San Carlos a bordo del vehículo de la víctima, mismo que fue interceptado en el bulevar Tetakawi y Tercera, sector El Ranchito.

En su interior viajaban el imputado y tres menores de 14, 15 y 16 años, quienes fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que el automóvil fue asegurado como indicio.

Antecedentes penales

La Fiscalía de Sonora informó que el análisis de inteligencia reveló antecedentes penales del imputado por robo con violencia (2011), violación (2015) y amenazas (2025), lo que activó de inmediato un operativo coordinado con las Bases Operativas de Hermosillo, Guaymas, Empalme y la Célula de Personas Desaparecidas.

Cristian Andrés ‘N’ fue detenido inicialmente por posesión de vehículo con reporte de robo, pero enfrenta investigación prioritaria por tentativa de feminicidio.