Luis Enrique ‘N’, alias ‘El Boti’, fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) durante un operativo en Ciudad Obregón, Sonora.

‘El Boti’, que cuenta con cinco órdenes de aprehensión, fue detenido durante la ejecución de una orden técnica de investigación, en un domicilio en la calle Albino S/N, de la colonia Real de Sevilla.

Además, fueron detenidos Azael ‘N’, de 26 años de edad; Cristian ‘N’, de 39; José Manuel ‘N’, de 19 años; y Evelyn Guadalupe, de 24; los dos últimos son señalados como narcomenudistas.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, ‘El Boti’ está relacionado con graves delitos, incluyendo privación legal de la libertad calificada, desaparición de personas cometida por particulares agravada, homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa en número de tres, y homicidio calificado con alevosía y ventaja.

Cabe señalar que las órdenes de aprehensión se ejecutarán periódicamente mientras está en reclusión, para así dar inicio a los procesos legales correspondientes.

Incautan droga y motocicletas

Durante el cateo, se aseguraron ocho envoltorios que contenían cristal, 23 envoltorios con mariguana y tres motocicletas.

Los indicios y los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Finalmente, los trabajos en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno destinados a la captura de objetivos criminales de relevancia se mantienen.