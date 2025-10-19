Se difundió el listado preliminar de ocho personas lesionadas por el accidente en el km 22 del tramo Caborca–Y Griega.

Un hecho de tránsito registrado durante la madrugada en el kilómetro 22 del tramo carretero Caborca–Y Griega dejó una persona sin vida —copiloto del sedán— y ocho lesionadas. En el percance participaron una camioneta tipo van de la empresa “Rome” (transporte de personal) y un vehículo sedán.

Según la información recabada en el sitio, la colisión ocurrió en una zona interurbana con alto flujo de vehículos de turno laboral. El sedán quedó severamente dañado. La identidad de la víctima mortal se mantiene en reserva hasta la notificación a familiares.

No se ha precisado la causa inicial del choque; las autoridades elaboran dictámenes para establecer si hubo exceso de velocidad, invasión de carril, condiciones de visibilidad o consumo de alcohol.

Cruz Roja de La Y Griega, Caborca y Pitiquito acudió al llamado y coordinó triage y traslados. De manera preliminar, ocho personas fueron canalizadas al IMSS Caborca. Entre ellas figuran dos conductores. Los diagnósticos iniciales pueden modificarse conforme avancen valoraciones y estudios de imagen.

Listado preliminar de lesionados (edad, origen y diagnóstico inicial):

Artemio Montaño Molina, 45 años, Trincheras (chofer). Fractura de fémur derecho (tercio medio); deformidad torácica derecha; policontundido; estado etílico Guadalupe González Miranda, 29 años, Caborca. Deformidad en hombro derecho; policontundido Alma Azucena Granados Cruz, 26 años, Caborca. Probable fractura de cadera; deformidad en dedo meñique derecho Isamar Núñez Vidal, 33 años, Caborca. Deformidad en húmero izquierdo; policontundido Jared Ángeles Yon, 19 años, Caborca (chofer de van). Dolor torácico; policontundido Delfi María Biz Barajas, 25 años, Caborca. Dolor en rodilla derecha; contusiones faciales; policontundido Eva Yolanda Calixtro López, 31 años, Caborca. Dolor lumbar; policontundido María del Rosario García Bejarano, 38 años, Caborca. Dolor en extremidad inferior izquierda; policontundido

Investigación y situación de la vía

Personal de tránsito y servicios periciales realiza mediciones, fijación de indicios y toma de muestras para determinar la mecánica del siniestro y posibles responsabilidades. La aseguradora de la van de personal y la del sedán deberán comparecer para la cuantificación de daños. La circulación fue parcialmente restringida durante las maniobras; se recomienda precaución a conductores que transiten por el tramo Caborca–Y Griega.