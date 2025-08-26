Guadalupe Ortiz, líder del colectivo Madres Buscadoras de Nogales dio a conocer que lograron encontrar el cuerpo de un hombre por una llamada anónima y en compañía de agentes de la AMIC, SEDENA, Guardia Nacional y otras corporaciones

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Nogales, Guadalupe Ortiz, declaró que el reciente hallazgo de un hombre fue gracias a una llamada anónima. La activista destacó que la confianza de la sociedad en el colectivo permite acudir rápidamente a estos llamados, donde se busca apoyar y ser empáticos con el dolor ajeno.









El colectivo difundió a través de sus redes sociales las características del hombre encontrado en las inmediaciones de Cucurpe Sonora, ahí mencionan que traía pantalón de mezclilla y cinto negro, camisa verde militar, tenis negros Nike, gorra verde militar NY.









Se invita a acercarse a la Fiscalía para cualquier duda o aclaración sobre el caso Guadalupe Ortíz

La líder del colectivo agradeció especialmente a la vicefiscal Alicia Martínez por su pronta respuesta y el resguardo que le tiene al colectivo. También agradeció a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Nogales, policía Estatal de Magdalena, SEDENA, Guardia Nacional y Agentes Periciales de Magdalena por proteger sus vidas y cuidar su seguridad durante las búsquedas.









El colectivo Madres Buscadoras de Nogales sigue en pie de lucha con el lema "#HastaEncontrarlosATodos" y la líder enfatizó la importancia de no tener miedo y de “abrir el corazón” para apoyar.









Para finalizar el colectivo hace un llamado a la comunidad a seguir confiando en ellas y a apoyarlas en sus búsquedas.