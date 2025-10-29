La diligencia inició al mediodía de este miércoles en un predio sobre la calle 12, poco antes de llegar a la calzada Agustín García López, en la colonia Centro.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) realizan trabajos de búsqueda de probables restos humanos al interior de un terreno que anteriormente era un taller mecánico en Guaymas, Sonora.

Al lugar ingresó una retroexcavadora para apoyar en las labores por parte de personal de la Fiscalía de Sonora.

En el sitio, también se encuentra personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora y el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora.

Las autoridades trabajan en el área, por lo que se espera que los resultados de la diligencia se den a conocer posteriormente.