Durante sesión ordinaria de este martes en el Congreso del Estado de Sonora fueron analizadas diversas iniciativas, entre ellas una que busca otorgar rango legal al Premio Estatal de Periodismo que se realizaría cada 7 de septiembre.

En particular, el proyecto contempla adicionar el Título 19 y los artículos 220 al 224 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Sonora.

Durante la exposición de motivos, René Edmundo García Rojo, del Partido del Trabajo (PT), señaló que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática.

'’Garantiza que las personas tengan el derecho de buscar recibir, difundir ideas e información y opiniones de todo índole sin censura previa’’ , dijo en tribuna el legislador sonorense.

Como antecedentes, recordó que 10 de junio de 1999 el Congreso aprobó el acuerdo 145 publicado en el boletín oficial del 24 de junio de ese mismo año, mediante el cual se instruyó por primera vez el Premio Estatal de Periodismo que habría de otorgarse anualmente con motivo de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión.

Dicho acuerdo estableció el reconocimiento a los profesionales que destacaran en el ejercicio periodístico o por trabajos periodísticos que aportaran al fortalecimiento y reconocimiento de la vida pública de Sonora.

En 2001 el acuerdo fue modificado reafirmando el compromiso del Poder Legislativo con la libertad de expresión y el reconocimiento periodístico. ‘’Estos antecedentes reflejaban la visión de aquel Congreso de dar un lugar institucional al trabajo de las y los comunicadores’’ .

' ’Resulta evidente que la institucionalización de un Premio Estatal en Sonora es una medida necesaria sino para rendir homenaje a quienes han dedicado con profesionalismo a la tarea de informar sino también reafirmar el compromiso del Poder Legislativo con la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información de las y los sonorenses’’ , declaró el legislador petista.

La convocatoria tendrá que ser aprobada por el Pleno del Congreso del Estado o en caso por la diputación permanente a propuesta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Sonora.

El jurado calificador estará integrado por:

El presidente de la Comisión de Justicia de Derechos Humanos.

Un representante del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Representante del gremio académico.

Representante de asociaciones de periodistas.

Representante de la sociedad civil vinculado con la defensa de derechos humanos.

El premio consistirá en una medalla conmemorativa, un reconocimiento expedido por el Congreso y estímulos adicionales que se autoricen.