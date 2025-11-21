Un joven identificado como Uziel permanece en estado grave en el hospital IMSS Bienestar, su condición médica requiere acompañamiento.

Uziel Cruz Muñoz se encuentra en estado grave en el hospital IMSS Bienestar después de sufrir un accidente de tránsito en la madrugada de este viernes en el Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta y entronque con la calle Bustamante de la colonia Encinos, de Nogales.

El accidente ocurrió a las 02:30 horas de hoy, cuando el conductor de un vehículo Chevrolet Malibu 2011 de color blanco perdió el control y se impactó contra la falda del cerro, volcando y quedando sobre el techo. El hombre lesionado fue encontrado en el suelo con lesiones visibles en la cabeza y piernas.

Los paramédicos de Cruz Roja trasladaron al joven lesionado al hospital IMSS Bienestar, donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en riesgo su vida. Debido a las lesiones, no fue posible recabar información de la persona lesionada.

Se solicita la ayuda de la comunidad para localizar a los familiares del Uziel. Si alguien conoce a alguien que haya sido víctima de un accidente de tránsito o tiene información sobre su identidad, se les pide que se comuniquen con las autoridades lo antes posible.

La Policía Municipal y el Centro de Atención Temprana están investigando el accidente para determinar las causas y circunstancias del mismo. Se espera que la investigación arroje más información sobre el incidente y la identidad del hombre lesionado.