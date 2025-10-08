El joven de 23 años fue visto por última vez el 25 de septiembre de 2024 y desde entonces no se sabe de su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Vicente Itzep Baca, joven desaparecido en Altar, Sonora.

La persona, de origen guatemalteca, fue vista por última vez el 25 de septiembre de 2024 y desde entonces no se sabe de su paradero.

Como señas particulares, tiene una cicatriz en la rodilla derecha así como otra más en el lado derecho de la cabeza.

Otras de sus características son:

Piel: Moreno.

Moreno. Cabello: Negro, corto, liso.

Negro, corto, liso. Boca: Mediana, labios gruesos.

Mediana, labios gruesos. Ojos: Negros, medianos.

Negros, medianos. Complexión: Mediana.

Mediana. Estatura: 1.55 m. aprox.

1.55 m. aprox. Peso: 59 kg. aprox.

Finalmente, se puso a disposición para cualquier reporte el número 6622297369, el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales de Facebook y X (Antes Twitter) que se pueden encontrar como @Comision Sonora.