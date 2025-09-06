El menor de edad fue visto por última vez el pasado 12 de febrero de 2025 en Altar, Sonora, y hasta el momento no se sabe de su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Sergio Julián Osorio Ramírez, joven de 17 años de edad desaparecido en Altar, Sonora.

El menor de edad fue visto por última vez el pasado 12 de febrero de 2025 en dicho municipio y hasta el momento no se sabe de su paradero.

Como señas particulares, usa brackets, tiene un lunar en el costado izquierdo de las costillas y una cicatriz por quemadura en mano izquierda.

Otras de sus características son:

Complexión: Delgada.

Delgada. Estatura: 1.60 m. aprox.

1.60 m. aprox. Peso: 60 kg. aprox.

60 kg. aprox. Piel: Blanco.

Blanco. Cabello: Castaño oscuro, mediano, liso.

Castaño oscuro, mediano, liso. Boca: Mediana, labios gruesos.

Mediana, labios gruesos. Ojos: Cafés, medianos.

La Comisión de Búsqueda puso a disposición para cualquier reporte el número 6621424970, el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se pueden encontrar como @ComisionSonora.