Nicole Villarreal Hernández fue vista por última vez el 20 de septiembre de 2017 en la colonia Héroes, en Nogales, Sonora.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Nicole Villarreal Hernández, de nacionalidad estadounidense desaparecida en Nogales, Sonora.

Villarreal Hernández fue vista por última vez el 20 de septiembre de 2017 en la colonia Héroes, en dicho municipio.

Cabe señalar que en ese entonces tenía 27 años de edad y el próximo mes estaría por cumplir 35 años de edad.

Como señas particulares, tiene un lunar en la mejilla izquierda, estatura de 1.55 m. y un peso de 60 kilogramos aproximadamente.

Otras de las características que pudieran servir para su identificación son:

Piel: Morena, clara.

Morena, clara. Cabello: Castaño oscuro, mediano, liso.

Castaño oscuro, mediano, liso. Boca: Mediana, labios delgados.

Mediana, labios delgados. Ojos: Cafés, grandes.

Cafés, grandes. Complexión: Delgada.

Finalmente, la Comisión puso a disposición el número de teléfono 6621424970, el correo comisiondebusqueda sonora@sonora.gob.mx, y las redes fX @Comision Sonora para cualquier reporte que sirva a su localización.