Francisca Viridiana, de 36 años, fue vista por última vez el martes 16 de septiembre en la Colonia San Vicente. Su integridad física podría estar en peligro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ha activado el protocolo ALBA Sonora para la localización de Francisca Viridiana Torres Gutiérrez, de 36 años de edad, desaparecida en Guaymas, Sonora.

De acuerdo con su cédula de búsqueda, fue vista por última vez desde el pasado martes 16 de septiembre, cuando salió del domicilio ubicado en la Colonia San Vicente.

La mujer portaba ese día un enterizo en color negro tipo short, con mangas de encaje y detalles rosas.

Hasta el momento se desconoce su paradero, y por lo cual se considera que su integridad física pudiera encontrarse en peligro.

Como señas particulares, tiene tatuaje en muslo izquierdo una rosa de color rojo con verde; en espalda un atrapa sueños con el nombre de Martina; en antebrazo unos pájaros con el nombre de Reyna y Fabián.

Otras de sus características son:

Complexión: Robusta.

Cara: Redonda.

Frente: Pequeña.

Ojos: Café claro

Cejas: Delgada.

Nariz: Mediana.

Boca: Mediana, labios gruesos.

Cabello: Color negro con trenzas.

La Fiscalía puso a disposición el teléfono (662) 289 88 00 Ext. 15701 91 para cualquier información que conduzca a su localización.