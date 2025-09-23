Un adulto mayor permanece internado en un hospital del IMSS Bienestar en Nogales en calidad de desconocido.

El IMSS Bienestar lanzó un llamado urgente para localizar a los familiares de un adulto mayor que permanece internado bajo atención médica en uno de sus hospitales en Nogales, Sonora.

La persona se encuentra en calidad de desconocido, ya que hasta ahora no ha podido ser identificada ni se tiene información sobre cómo llegó al nosocomio.

El DIF Municipal de Nogales compartió en redes sociales la solicitud de apoyo, subrayando que la solidaridad de la ciudadanía es clave en casos como este.

"La colaboración ciudadana es fundamental en casos donde la identidad de una persona está en duda. La buena voluntad de la comunidad puede hacer una gran diferencia en la vida de esta persona y su familia", publicó el organismo.

Cómo ayudar

Las autoridades invitaron a la población a comunicarse con las instancias correspondientes en caso de contar con información que permita identificar al paciente o ubicar a sus familiares. Señalaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser el primer paso para reunirlo con sus seres queridos y garantizarle un acompañamiento adecuado.



