La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Elian Aguilera Pérez, de 15 años de edad, desaparecido en Caborca, Sonora.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en brazo derecho con la imagen de un ‘San Judas’ y un lunar visible en la mejilla izquierda. El menor tiene un peso aproximado de 69 kilogramos.

Otros de sus características son:

Piel: Moreno.

Moreno. Cabello: Negro, corto, ondulado.

Negro, corto, ondulado. Boca: Mediana, labios delgados.

Mediana, labios delgados. Ojos: Café pequeños.

Café pequeños. Complexión: Delgada.

Delgada. Estatura: 1.76 m. aprox.

La Comisión de Búsqueda puso a disposición para cualquier reporte el número de teléfono 6621424970, el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales que se pueden encontrar en Facebook y X (Antes Twitter) como @ComisionSonora.