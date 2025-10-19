El joven de 19 años de edad fue visto por última vez el pasado 15 de octubre del presente año en la colonia Villa Dorada, y desde entonces no se sabe de su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Carlos Daniel Martínez Avendaño, desaparecido en Empalme, Sonora.

El joven de 19 años de edad fue visto por última vez el pasado 15 de octubre del presente año en la colonia Villa Dorada, y desde entonces no se sabe de su paradero.

Como señas particulares, Carlos Daniel tiene cicatrices en la cara a consecuencia de la varicela.

Otras de sus características son:

Piel: Blanco.

Blanco. Cabello: Castaño claro, corto, liso.

Castaño claro, corto, liso. Boca: Grande, labios gruesos.

Grande, labios gruesos. Ojos: Cafés.

Cafés. Complexión: Delgada.

Delgada. Estatura: 1.70 m. aprox.

Finalmente, se puso a disposición para cualquier reporte el número 6622297369, el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se pueden encontrar como @Comision Sonora.