La Fiscalía de Justicia del Estado activó la Alerta Amber Sonora para localizar a Ángela Janneth Coronado Rivera, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 5 de octubre en la colonia Carmen Serdán de Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) activó este martes 14 de octubre la Alerta Amber para localizar a Ángela Janneth Coronado Rivera, una adolescente de 15 años de edad que fue vista por última vez hace nueve días, el domingo 5 de octubre de 2025, en la ciudad de Hermosillo.

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, la joven salió de su domicilio ubicado en la colonia Carmen Serdán y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo.

Ángela Janneth es de tez morena clara, mide 1.45 metros de estatura, tiene complexión delgada, cara ovalada, ojos color café oscuro, cabello rizado color rojo con las puntas oscuras y una cicatriz en la nariz como seña particular.

Al momento de su desaparición, vestía camiseta negra de manga larga, pantalón de mezclilla azul claro y tenis blancos.

Las autoridades piden a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude a ubicarla, se comuniquen a los teléfonos (662) 289 88 00, extensión 15701911, de la Fiscalía de Sonora.