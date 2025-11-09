Las búsquedas se realizaron durante el fin de semana en el ejido Ortiz y en el cerro del puerto de Guaymas

El colectivo Guerreras Buscadoras de la región Guaymas y Empalme, iniciaron con acciones de búsqueda con resultados positivos con la localización de restos de osamentas humanas durante este fin de semana.

A través de redes sociales la agrupación informó que las búsquedas en los puntos ejido Ortiz, en el valle de Guaymas, y en la calle 12 colonia Centro, en la parte alta del cerro El Microondas, tuvieron resultados positivos.

El primer hallazgo en la zona del valle de Guaymas, se localizó una osamenta completa expuesta en superficie además de algunas prendas shorts oscuro, camiseta azul marca Polo Classic, un rosario y calzado color café.

Mientras que el segundo hallazgo se logró gracias a una llamada anónima. Las integrantes del colectivo localizaron una fosa clandestina con una osamenta completa y prendas descritas como una camiseta negra con cuello redondo, zapato tipo botín negro y una sudadera gris con negro, con las frases “Tijuana” y “Baja México” escritas.