Michelle Lucero, directora de la Fundación Nueva Generación Sonora, advirtió un aumento de bullying y violencia escolar en la entidad y pidió consecuencias “ejemplares”, tras el caso de un alumno del Conalep San Luis Río Colorado.

La directora de la Fundación Nueva Generación Sonora, Michelle Lucero, advirtió incremento de casos de bullying y violencia escolar en el estado y urgió a autoridades educativas y familias a aplicar medidas de prevención y denuncia, tras el caso de un alumno de Conalep San Luis Río Colorado (SLRC) que, de acuerdo con testimonios recabados, fue obligado a beber sustancias y terminó hospitalizado.

De acuerdo con Lucero (hoy, 20 de octubre de 2025), el plantel activó protocolos y el estudiante recibió atención médica inmediata. Añadió que el hecho “no puede tratarse como una broma”, pues “pudo terminar en un homicidio”.

La organización señaló vacíos de prevención y la necesidad de diagnósticos actualizados por escuela y municipio para focalizar intervenciones.

En el ámbito nacional, encuestas recientes reportan que alrededor de 1 de cada 5 niñas y niños declaró acoso escolar en los últimos 12 meses.

“Esto pudo terminar en un homicidio; afortunadamente el joven está fuera de peligro, pero deben existir consecuencias ejemplares”, dijo Michelle Lucero.

“Urge un diagnóstico actualizado por plantel y fortalecer contenidos de prevención y convivencia; además, los mecanismos de denuncia deben ser claros y accesibles para el alumnado”, agregó.

Autoridad educativa: precisar acta circunstanciada, sanciones y si habrá medidas restaurativas (acompañamiento psicosocial para víctimas, testigos y agresores).

Conalep Sonora: confirmar oficialmente el nombre del plantel, estatus clínico del estudiante y el alcance de las sanciones internas.

Prevención: jornadas por salón sobre violencias y consumo de sustancias, difusión de rutas de denuncia (orientación, dirección, trabajo social) y canales anónimos.