El Gobierno del Estado de Sonora invitó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos del 100 por ciento en recargos por concepto de impuestos y derechos estatales, implementados a través de la Secretaría de Hacienda.

La campaña de descuentos del Gobierno estatal está vigente desde el 1 de noviembre y forma parte del esfuerzo por brindar una oportunidad a las y los contribuyentes de regularizar su situación fiscal sin cargas adicionales, informó el subsecretario de Ingresos, Jorge Iván de la Rosa.

Los beneficios aplican a adeudos como revalidación de placas vehiculares, licencias de alcoholes, impuesto sobre nómina y concesiones de transporte público, entre otros.

“No dejen pasar este momento. El tiempo corre, ahorita es cuando. Aprovechen estos beneficios diseñados para apoyar la economía familiar y empresarial” , señaló De la Rosa.

Forma de pago

Los pagos pueden realizarse en línea a través del portal hacienda.sonora.gob.mx, en bancos y comercios participantes, o directamente en cualquiera de las 27 agencias y subagencias fiscales del estado.

Por otro lado, también está disponible la opción de pago a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

Para más información las y los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Orientación y Asistencia al Contribuyente, al teléfono 800 312 7011 o vía WhatsApp al 662 316 9734.