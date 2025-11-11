Unidad Cibernética del Gobierno de Sonora brinda orientación para detectar fraudes comunes en temporada de ofertas

Con el objetivo de prevenir que la ciudadanía sea víctima de delitos cibernéticos durante las compras en línea del Buen Fin 2025, una jornada de descuentos y promociones del 13 al 17 de noviembre, la Unidad Cibernética del Gobierno de Sonora emitió una serie de recomendaciones para realizar transacciones seguras para

Detectan fraudes comunes en temporada de ofertas

La Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, durante estas fechas, los estafadores aprovechan el incremento en las compras digitales para cometer fraudes mediante diversas modalidades, pues miles de comercios ofrecen productos y servicios con precios atractivos.









Entre las más frecuentes se encuentran la clonación de páginas de tiendas, la difusión de anuncios falsos en redes sociales, el envío de mensajes con enlaces de supuestas promociones exclusivas, y la suplantación de paqueterías para solicitar códigos de verificación y robar cuentas de mensajería o redes sociales.

Consejos para comprar en línea de forma segura

La dependencia recomendó a las y los consumidores seguir las siguientes medidas durante el Buen Fin:

Desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad.

para ser verdad. Verificar la URL antes de pagar , escribiendo directamente la dirección del sitio y comprobando que tenga candado o protocolo HTTPS.

, escribiendo directamente la dirección del sitio y comprobando que tenga candado o protocolo HTTPS. No compartir códigos de verificación , ya que ninguna tienda o paquetería los solicita para entregar productos.

, ya que ninguna tienda o paquetería los solicita para entregar productos. Activar alertas bancarias, utilizar tarjetas digitales o virtuales y establecer límites de gasto temporales.

o virtuales y establecer límites de gasto temporales. En plataformas de compraventa, revisar la reputación del vendedor y evitar realizar pagos fuera del sistema.

y evitar realizar pagos fuera del sistema. Desconfiar de códigos QR en carteles o publicaciones desconocidas.

o publicaciones desconocidas. Mantener dispositivos actualizados, usar antivirus y activar la verificación en dos pasos.