El gobernador Alfonso Durazo destacó que con estas medidas se da certeza al sector productivo y se refuerza el bienestar social en la entidad.

En respuesta a la crisis generada por el cierre de la frontera a las exportaciones de reses hacia Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, anunciaron la puesta en marcha de un programa integral que destinará 831 millones de pesos para fortalecer la ganadería sonorense.

Durante la presentación de su primer informe de gobierno en Sonora, Sheinbaum aseguró que la entidad mantiene altos estándares de control sanitario y descartó afectaciones por el gusano barrenador.

“El problema del gusano barrenador no llega a Sonora, porque aquí hay mucho control del ganado, hay mucha responsabilidad en los ganaderos de Sonora, ni tampoco a otros estados de la república del norte, y que además hemos tomado muchas medidas en el sur del país para controlar ese problema, y estamos traba jando conjuntamente” , expresó la mandataria.

El plan contempla la entrega de sementales bovinos, la creación de un fondo de crédito para engorda con tasas de interés bajas y la construcción de un Centro Integral de ganadería orientado a garantizar carne de calidad tanto para mercado interno y de exportación. Por su parte, el gobernador Durazo destacó que con estas medidas se da certeza al sector productivo y se refuerza el bienestar social en la entidad.