La Cafetería Navarro abrió un nuevo proceso de apoyo para estudiantes foráneos de la Universidad de Sonora, otorgando una comida diaria con refresco a quienes comprueben necesidad económica.

La Cafetería Navarro anunció la reapertura de su programa de apoyo alimenticio para estudiantes foráneos de la Universidad de Sonora (Unison) que enfrentan dificultades económicas.

De acuerdo con la convocatoria, los alumnos seleccionados recibirán una comida diaria acompañada de un refresco, como parte del compromiso del establecimiento por respaldar a quienes residen fuera de Hermosillo y cuentan con recursos limitados.

Requisitos para postular

Los interesados deberán cumplir con los siguientes pasos:

Presentar su kárdex académico

Entregar un escrito explicando la necesidad del apoyo

Acudir a entrevista con el Sr. Navarro en un horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m

La cafetería subrayó que este beneficio busca llegar a estudiantes que realmente lo requieran, por lo que la documentación será revisada cuidadosamente.

El proceso de recepción de solicitudes estará abierto hasta el viernes 22 de agosto a la 1:00 p.m..



