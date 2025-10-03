Una mujer en labor de parto dio a luz dentro de una patrulla de la Policía Municipal en Hermosillo, cuando era trasladada al Hospital Integral de la Mujer.

Una mujer en labor de parto fue auxiliada por agentes de la Policía Municipal la mañana de este viernes en la colonia Laura Alicia Frías, cuando se dirigía hacia el hospital.

De acuerdo con el parte oficial, los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando recibieron un reporte de emergencia sobre una mujer que necesitaba atención inmediata.

La trasladaban en una patrulla rumbo al Hospital Integral de la Mujer, pero sobre el bulevar Progreso y la calle Agustín Zamora la madre inició el nacimiento.

Ante la situación, los oficiales Sesma Serrato y Ochoa Escalante detuvieron la unidad para brindar los primeros auxilios en la vía pública. Minutos después arribó personal de la Cruz Roja, que completó el traslado al hospital.

Las autoridades informaron que tanto la madre como el recién nacido fueron estabilizados y permanecen bajo atención médica.



