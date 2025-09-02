El director de Servicios Públicos de Hermosillo, Sergio Pavlovich Escalante, informó que la recolección de basura opera con normalidad.

La recolección de basura en Hermosillo se mantiene sin interrupciones a pesar de las altas temperaturas del verano y las lluvias recientes, informó el director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante.

“El personal ha estado muy bien hidratado, les tenemos suero, hielo, agua y, además, la ciudadanía también los apoya ofreciéndoles líquidos. Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema”, señaló.

Medidas preventivas

El funcionario explicó que los trabajadores cuentan con protocolos de hidratación y protección que permiten cumplir con las rutas de recolección sin afectar su salud.

Respecto a las lluvias, precisó que el único inconveniente que puede presentarse son retrasos en el acceso a los sitios de disposición final debido al estado del terreno.

“Puede que haya retrasos cuando llueve o un día posterior, pero aun así se cumple con la ruta como siempre lo hacemos”, aseguró.

Cobertura asegurada

Con ajustes menores en los tiempos, el servicio de recolección se mantiene garantizado en toda la ciudad. La flotilla de camiones y el personal operativo trabajan con normalidad para asegurar la limpieza urbana, agregó Pavlovich Escalante.



