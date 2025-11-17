Un ejemplar de cara cara fue rescatado en el libramiento Guaymas–Empalme con síntomas neurológicos.

El Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre (CRRFIS) en San Carlos brinda atención médica a un ave conocida como "cara cara" o "quelele", fue localizada en malas condiciones de salud en el tramo del libramiento que conecta a Guaymas con Empalme.

Elsa Coria Galindo, directora del centro informó que el ejemplar fue encontrado por una persona que lo observó incapaz de volar. En ese momento se consideró que el ave había sido impactada por un vehículo, sin embargo, tras su ingreso al CRRFIS y una revisión general, el personal detectó afectaciones neurológicas.

Además se descartaron fracturas, golpes o traumatismo craneoencefálico, eliminando la posibilidad de que la causa fuera un impacto vehicular, para luego notificar a autoridades de SENASICA ante los signos nerviosos que presentaba el ejemplar. Personal especializado tomó muestras para realizar una evaluación más completa.

Indicó que a pesar del tratamiento brindado, el ave no ha mostrado mejoría en los últimos días, por lo que personal del CRRFIS se encuentra en espera de los resultados de los estudios para determinar si el deterioro de su salud podría deberse a un virus específico de aves u otra enfermedad.

Detalló que el ejemplar permanece en estado crítico, aislado y bajo estrictos cuidados, aplicando protocolos para evitar la dispersión de alguna enfermedad mientras se evalúa su evolución, concluyó la directora.