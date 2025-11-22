La Patrulla Fronteriza confirmó que la ampliación del muro entre Estados Unidos y México avanza con financiamiento asegurado por el gobierno de Donald Trump

La expansión del muro fronterizo entre Estados Unidos y México es un hecho irreversible en el tramo que se extiende hacía Agua Prieta, Sonora. El vocero de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson, Jesús A. Vasavilbaso, no solo confirmó la continuidad de las obras, sino que detalló que los trabajos están blindados por un sólido respaldo presupuestario de la administración del presidente Donald Trump, asegurando que el proyecto avanza sin contratiempos.

El muro avanza más allá de Naco, desde El Sector Tucson, que ya cuenta con 26 millas edificadas principalmente en Naco, se prepara para una expansión crítica. Vasavilbaso subrayó que los recursos ya han sido aprobados por el Congreso y que la reciente promulgación del “Big Beautiful Bill”,una legislación de reconciliación presupuestaria, garantiza una importante asignación financiera para reforzar la frontera, asegurando el flujo constante de capital para la construcción.

El plan va más allá del concreto y el acero. El Vocero anticipó la integración de tecnología avanzada a lo largo de la barrera, especialmente desde Nogales hasta su extremo oriental en Agua Prieta. El objetivo estratégico es conectar Nogales con el Sector Tucson y extender la presencia fronteriza hacia el oeste, con obras ya planeadas para llegar hasta Yuma, creando una vigilancia fronteriza unificada y sofisticada.

Sensores Inteligentes para detección en tiempo real

Reforzando la seguridad, la Patrulla Fronteriza está instalando sensores de última generación a lo largo de la franja. Estos dispositivos actúan como una "red neuronal" digital, capaces de detectar cruces irregulares y permitir el despliegue inmediato de los agentes en tiempo real a los puntos de actividad sospechosa, elevando drásticamente la capacidad de intercepción.

Vasavilbaso fue enfático: los planes de ampliación están totalmente activos. Para garantizar el ritmo constante, cada dos o tres meses se están otorgando nuevos contratos para cubrir las áreas pendientes de la administración anterior. Esta agresiva estrategia de construcción e integración tecnológica consolida el esfuerzo del gobierno estadounidense por asegurar la frontera, mientras la región se ajusta a una nueva y más vigilada realidad.