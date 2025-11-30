Para llegar, el personal debe cruzar el río y avanzar entre arboledas densas, revelando la dureza del trayecto que aún recorren cientos de migrantes.

La instalación de una nueva sección de la valla fronteriza ha llegado a la ciudad de Nogales, Sonora, marcando un hito en el esfuerzo binacional por reforzar la línea divisoria. Los trabajos, enfocados en un segmento crítico, se han concentrado en la zona adyacente al ejido Mascareñas, un sector históricamente utilizado por migrantes para el cruce. A lo largo de la franja, ya se hacen visibles los nuevos paneles metálicos que actuarán como una barrera contigua, eliminando una de las últimas aperturas relevantes en esta porción de la frontera.

El Testimonio mudo de la ruta migratoria

El acceso al punto de construcción revela la dureza de la ruta que aún utilizan los migrantes. Para llegar a la zona donde se levanta el muro, el personal de construcción y seguridad debe atravesar el río y densas arboledas. Es en este paisaje natural, a los pies de la vegetación, donde quedan como evidencia silenciosa las viejas garrafas de agua abandonadas, dejadas por aquellos que se aventuran en el intento de alcanzar territorio estadounidense. Estos vestigios subrayan la persistencia del flujo migratorio, incluso ante la inminente finalización de la barrera física.

Para garantizar la continuidad de la estructura, los ingenieros a cargo del proyecto han debido sortear el cruce del río. Esto implicó la construcción de compuertas en el cauce para permitir el paso del agua sin interrumpir la solidez del muro. La magnitud de la obra requiere una vigilancia constante. En medio del trajín de la maquinaria, un custodio de seguridad refirió su función: "Aquí estamos custodiando maquinaria, y vigilando a trabajadores brindándoles seguridad", poniendo de manifiesto la necesidad de proteger tanto el equipo como al personal en una zona de alta sensibilidad fronteriza.

Estados Unidos reactiva proyecto clave cancelado

Al otro lado de la línea, en Nogales, Arizona, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) comenzó la instalación de los paneles metálicos durante el fin de semana pasado. Este segmento es particularmente significativo ya que tiene como objetivo cerrar una apertura de aproximadamente 0.2 millas en el muro. El proyecto es una reactivación de una obra planificada inicialmente durante la administración de Trump y que posteriormente fue cancelada por la administración de Biden, destacando el cambio de políticas y prioridades en la seguridad fronteriza.

La culminación de esta fase de construcción tendrá un impacto determinante en la seguridad de la zona. Una vez que se cierre la brecha, la barrera fronteriza en Nogales resultará en un tramo contiguo de aproximadamente 9 millas. Según la CBP, esta extensión consolidada representa un avance crucial para asegurar la frontera en esta región, eliminando un punto de vulnerabilidad y dificultando significativamente el cruce no autorizado de personas y mercancías a lo largo de este sector clave.