El transporte público en Sonora vive un proceso de renovación con la incorporación de 371 nuevas unidades en los principales municipios del estado desde el inicio de la actual administración, de las cuales 215 fueron integradas en los últimos dos años.

Los camiones, equipados con aire acondicionado, circulan ya en 15 municipios considerados de alta demanda: Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, San Luis Río Colorado, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca, Magdalena, Cananea, Agua Prieta, Empalme, Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez.

Para financiar esta modernización se destinaron 179 millones de pesos de recursos públicos, mientras que la iniciativa privada aportó 290 millones más, lo que suma una inversión superior a los 460 millones de pesos en el sistema de transporte urbano.

Con el compromiso de ofrecer un transporte público digno, moderno y eficiente para todas y todos los sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha consolidado un cambio histórico en la movilidad del estado, al impulsar una modernización sin precedentes en el sistema de transporte urbano.

Además, en Hermosillo se puso en marcha la primera ruta con tres camiones eléctricos en el circuito Hospitales Universidades, con una inversión de 14.9 millones de pesos, un proyecto que busca avanzar hacia un modelo más sustentable y menos contaminante; datos que reflejan un avance en la cobertura y la calidad del servicio.