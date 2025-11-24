En un video difundido en redes sociales, Salas señaló que se integra en una sólida carpeta que concentra hasta el momento 553 actos de investigación que cuentan entre dictámenes periciales, acciones de campo y diligencias de gabinete.

El fiscal del Estado, Gustavo Rómulo Salas, informó que la investigación del Caso Waldos del Centro de Hermosillo avanza con "estricto rigor técnico, metodología, secrecía, pleno respeto al debido proceso y a los derechos humanos" .

En un video difundido en redes sociales, Salas señaló que se integra en "una sólida carpeta" que concentra hasta el momento 553 actos de investigación que cuentan entre dictámenes periciales, acciones de campo y diligencias de gabinete.

Gustavo Salas destacó la elaboración de 150 dictámenes periciales, iniciando con aquellos enfocados en la identificación y entrega digna de las personas fallecidas, así como en la valoración médico-legista de quienes resultaron con algún tipo de lesión; y los estudios especializados que buscan determinar con precisión las causas del siniestro.

Recordó que se ha contado con la participación de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN)y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, ACE, cuyos dictámenes y análisis aportan "mayor precisión y claridad técnica" para determinar la mecánica y causas de los hechos.

La Fiscalía Estatal también ha recibido apoyo para la obtención de información por parte de autoridades homólogas en el Estado de México, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y en la Ciudad de México, todo ello con base en la cooperación interinstitucional.

Se han integrado 148 entrevistas y declaraciones, entre las realizadas a las víctimas directas e indirectas, testigos, empleados y directivos de Waldos, así como de servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

El fiscal mencionó que se han emitido 198 requerimientos dirigidos a diversas instituciones públicas y autoridades administrativas, incluyendo la Secretaría de Economía, notarías públicas y diferentes empresas en diferentes partes del país.

Mientras que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, ha acompañado a las personas afectadas desde el primer momento y en su momento dará información puntual de cada acción realizada en favor de las familias y allegados de quienes perdieron la vida, resultaron lesionados o se vieron afectados por este hecho.

Fiscalía de Sonora avanza en la investigación del caso Waldo’s



-La participación de expertos independientes de distintas instituciones del país ha sido fundamental



Hermosillo, Sonora, 24 de noviembre de 2025.- La investigación relacionada con el siniestro ocurrido el pasado 1… pic.twitter.com/lIK3gBJWwh — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 25, 2025



