Locatarios del Mercado “Manuel Ávila Camacho” reportan un avance del 95% en las obras de rehabilitación, luego del cierre ordenado por Protección Civil

Después del trago amargo, donde locatarios se vieron obligados a cerrar sus negocios por indicación de Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal junto a su sindicatura, debido a las fallas en infraestructura que presenta el Mercado Municipal de Navojoa, “Manuel Ávila Camacho”. La presidenta de la Unión de Locatarios, Irma Aurora González Agramón, informó que las obras de rehabilitación y adecuación han logrado un avance del 95%, según los directivos.

Para evaluar y tomar decisiones se han llevado a cabo juntas diarias, a las 11:00 a.m., donde González está presente acompañada por autoridades administrativas del municipio. En ellas se revisan avances, problemáticas y discuten soluciones, con el apoyo y respaldo del H. Ayuntamiento de Navojoa. A partir de ello, comenzaron a ser atendidos los detalles de cableado eléctrico e infraestructura del inmueble.

De la misma manera, siguiendo las indicaciones señaladas por Protección Civil, el establecimiento está siendo adecuado con las medidas de precaución: extintores, señalamientos para ruta de evacuación y salidas de emergencia.

Una vez que cada uno de los señalamientos que deben cumplir se hayan ejecutado, se hará el llamado a Protección Civil para que verifique y apruebe la reapertura tan esperada del Mercado Municipal.

Locatarios se reubican para no perder sus ventas

Dada la situación, los locatarios del clausurado Mercado sacaron mesas y carpas al estacionamiento del inmueble para vender sus productos. Desafortunadamente, el estacionamiento ubicado por la Calle Guerrero se encontraba invadido por autos y motocicletas, dejando sin el espacio otorgado a los comerciantes.

Hacia la Nevería Velázquez, del lado contrario, el mercado está cobrando vida con decenas de puestos de vendedores que siguen trabajando, pese a la clausura indefinida.

"Nos ha ido muy mal, la verdad. De hecho, antes de que nos cerraran el mercado ya se estaban manejando bien las ventas" , externó Jesús, perteneciente a una de las fondas que tienen birria a la venta. "Con el Buen Fin se ponen bien las ventas, pero ¿así cómo?"

Los comerciantes están atentos a todas las indicaciones que se les hacen llegar, comentan que tienen esperanza que dentro de poco tiempo tengan acceso al establecimiento una vez más. Por mientras, encontraron la alternativa de seguir vendiendo alrededor del inmueble para así seguir llevando sustento a sus familias.

Invitan a los ciudadanos de Navojoa a "echarles la mano", para "poder abrir lo mas pronto que se pueda, porque de aquí vivimos todo Navojoa, haz de cuenta”, puntualizó Jesús.



