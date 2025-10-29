La Unión Ganadera Regional de Sonora anuncia progreso en el parque industrial ganadero en Hermosillo, buscando nuevas oportunidades para el sector.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela, anunció avances en la creación de un parque industrial ganadero en Hermosillo, que ofrecerá nuevas alternativas para la venta y el procesamiento de ganado en el estado. Sin embargo, aclaró que la prioridad inmediata del sector sigue siendo la reapertura de la frontera con Estados Unidos, lo que permitiría reanudar la exportación de reses.

"Seguimos trabajando en el tema del parque industrial ganadero, ese ya ustedes lo conocen, lo hemos platicado mucho, pero ahorita estamos insistiendo mucho en la reapertura de la frontera. Lo que buscamos con el parque industrial es una opción de venta futura para el estado de Sonora, pero lo que urge realmente en este momento para los ganaderos del estado es la exportación de ganado y en ese sentido estamos trabajando" , explicó.

Ochoa Valenzuela enfatizó que la reactivación de las exportaciones fortalecerá la economía de los ganaderos y sus familias, al garantizar la salida de ganado hacia Estados Unidos.

El parque industrial está pensado para procesar carne destinada a mercados nacionales e internacionales, buscando disminuir la dependencia de las ventas en pie, modernizar la industria ganadera local y agregar valor a la producción de Sonora.