El gobernador Durazo Montaño lidera la creación del clúster Guaymas-San Carlos para potenciar el turismo en Sonora

Con el impulso del gobernador Alfonso Durazo Montaño y en coordinación con el sector empresarial, Sonora avanza hacia una nueva etapa de desarrollo turístico con la creación del clúster Guaymas-San Carlos, una estrategia que busca aprovechar el potencial del puerto y posicionar a la región como un destino de clase mundial.

Durante una reunión con el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, y representantes del sector privado, el mandatario estatal explicó que este proyecto funcionará como un consejo de coordinación que reunirá al gobierno, empresas, academia y sociedad civil para diseñar e implementar acciones que detonen el turismo sostenible.

Durazo Montaño subrayó que el objetivo es fortalecer la identidad local, diversificar la oferta turística, elevar la calidad de los servicios y atraer inversión nacional e internacional. Asimismo, destacó que este modelo generará empleo, crecimiento económico y una mejor calidad de vida para las comunidades locales, además de fomentar alianzas estratégicas que reduzcan costos y aceleren la ejecución de proyectos.

El nuevo clúster estará integrado por cuatro nodos territoriales: Guaymas centro histórico, Bacochibampo-Miramar, turismo de reuniones y negocios, y bodas y romance; así como por dos zonas segmentales: la bahía de Guaymas —que incluye el puerto, las islas y el estero El Rancho— y la bahía de San Carlos, donde se encuentran el cerro Tetakawi, las playas de los Algodones, San Francisco y Piedras Finas, la isla San Pedro Nolasco y el estero del Soldado.