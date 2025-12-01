Buscan reducir costos para los viajeros que llevan bienes y regalos a sus familias, así como agilizar el cruce fronterizo.

El Gobierno federal ha anunciado una medida fiscal temporal que beneficiará directamente a los connacionales que regresan a México por vía terrestre: el límite de la franquicia fiscal se ha elevado de 300 a 500 dólares por persona. Esta ampliación, que representa un incremento del 66%, entró en vigor el 28 de noviembre de 2025 y se mantendrá hasta el 8 de enero de 2026, cubriendo la totalidad del crucial periodo vacacional de invierno.

La medida, implementada bajo el paraguas del operativo "Héroes Paisanos", aplica exclusivamente a quienes puedan comprobar su nacionalidad mexicana.

El objetivo central de este aumento en la franquicia es aligerar la carga económica de los viajeros que traen consigo bienes y regalos para sus familias en México, estimulando un retorno más fluido y sin complicaciones aduaneras.

Tradicionalmente fijada en $300 dólares para el ingreso por tierra, la ampliación a $500 dólares permite a cada paisano ingresar una mayor cantidad de mercancías sin pagar impuestos adicionales, un factor que las autoridades esperan que contribuya a un paso fronterizo más rápido y eficiente.

Para soportar la alta afluencia esperada, las autoridades han reforzado la infraestructura de atención, destacando el despliegue de nueve módulos de servicio solo en el estado de Sonora, una entidad clave en el tránsito terrestre. Los puntos incluyen ubicaciones estratégicas como la garita Dennis DeConcini en Nogales, el antiguo punto del kilómetro 21, y municipios como San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Hermosillo. Este esfuerzo se traduce en la distribución de cerca de 25 mil ejemplares de la “Guía Héroes Paisanos”, garantizando la orientación necesaria en cada punto de ingreso.

La relevancia de este operativo se magnifica al considerar los datos históricos. El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que, durante el ciclo 2023-2024, Sonora registró 34 mil 007 atenciones, la cifra más alta de los últimos años. Ante la previsión de un comportamiento similar o incluso mayor para este ciclo 2025-2026, el programa no solo cuenta con personal de las tres órdenes de gobierno, sino también con el apoyo de 18 observadores de la sociedad civil para vigilar y asistir en los módulos, buscando superar el récord de atención alcanzado desde 2019.

Más allá de la presencia física en la frontera, el operativo garantiza la asistencia remota para despejar dudas sobre la nueva franquicia de $500 USD y otros procedimientos. Los mexicanos tienen a su disposición la página oficial www.gob.mx/heroespaisanos, la línea de emergencia 911 y el Centro de Atención Telefónica del INM. Este enfoque integral busca asegurar que cada "Héroe Paisano" conozca sus derechos y las nuevas facilidades fiscales antes de cruzar la frontera, aprovechando la franquicia ampliada para hacer de su regreso a casa una experiencia positiva.