Una persona perdió la vida tras ser atropellada en la calle principal de Ímuris, en un tramo carretero de la localidad. De acuerdo con las autoridades, la víctima no portaba identificación, por lo que hasta el momento no ha sido posible confirmar su identidad.

El comisario Felipe Garfio informó que ningún familiar o conocido se ha presentado para reclamar el cuerpo ni aportar datos que permitan reconocerlo.

El responsable del atropellamiento se dio a la fuga, lo que ha complicado las investigaciones. La Comisaría de Ímuris mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias del accidente y ubicar al conductor.

Las autoridades locales solicitaron la colaboración de la población para aportar información que ayude a identificar a la víctima, con el propósito de dar certeza y un posible cierre a sus familiares.

Actualmente, el cuerpo permanece en la morgue local, a la espera de ser reclamado.