Un grupo de 46 integrantes, entre atletas con discapacidad y sus guías, recorrerá los principales atractivos turísticos de la región

Un grupo de 46 integrantes del equipo Achilles International, provenientes de Ciudad de México, Durango y Estado de México, participará en el Maratón San Carlos Guaymas el próximo 16 de noviembre.

El contingente está conformado por atletas con discapacidad y sus guías, quienes además de competir aprovecharán su estancia para conocer los atractivos turísticos de la región, como el cerro Tetakawi, paseo en catamarán, mirador escénico, dunas, La Salinita, Estero del Soldado y el Delfinario.

Una visita de cuatro días llena de actividades

Durante su estancia, los deportistas se hospedarán en hoteles de Guaymas y San Carlos, permaneciendo cuatro días en la zona.

El programa incluye actividades de convivencia y entrenamiento:

Viernes: rompehielos en el Casanova , a partir de las 19:00 horas.

rompehielos en el , a partir de las 19:00 horas. Sábado: sesión de entrenamiento en el malecón de Guaymas, a las 7:00 horas.

Líderes del equipo y aniversario de la sede local

El grupo estará encabezado por Karen Lewis, directora internacional de Achilles, Teresita Robledo, subdirectora para América Latina, y Brianda Rascón, líder nacional en México.

La visita coincide con el segundo aniversario de la sede Achilles Guaymas, que también participará activamente en las actividades deportivas y de convivencia, fortaleciendo la integración de atletas con discapacidad en la región.