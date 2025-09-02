El fiscal Gustavo Rómulo Salas informó que se busca al responsable del ataque armado ocurrido en la Expo Bacanora de Nogales, donde murió un residente de Tucson y dos personas más resultaron heridas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) confirmó que mantiene un operativo para ubicar y detener al responsable del ataque armado registrado el sábado por la noche durante la Expo Bacanora en Nogales, que dejó un saldo de una persona fallecida y dos lesionadas.

El fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, indicó que la principal línea de investigación apunta a rencillas personales. Las autoridades revisan los posibles vínculos y motivaciones que llevaron a la agresión.

Víctimas del ataque

La persona fallecida fue identificada como un residente de Tucson, Arizona, mientras que dos asistentes más resultaron con heridas de bala. Ambos fueron trasladados a hospitales locales y se encuentran bajo atención médica.

El fiscal aseguró que el caso es una prioridad para la institución y que se están implementando las acciones necesarias para garantizar la captura del agresor.

“Se están tomando todas las medidas para localizar al responsable y garantizar justicia para las víctimas y sus familias”, señaló Salas Chávez.

Aunque no se dieron a conocer detalles sobre avances específicos, la fiscalía reiteró que se trabaja en esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la región.



