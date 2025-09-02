Fiscalía de Sonora busca al responsable del ataque en Expo Bacanora
El fiscal Gustavo Rómulo Salas informó que se busca al responsable del ataque armado ocurrido en la Expo Bacanora de Nogales, donde murió un residente de Tucson y dos personas más resultaron heridas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) confirmó que mantiene un operativo para ubicar y detener al responsable del ataque armado registrado el sábado por la noche durante la Expo Bacanora en Nogales, que dejó un saldo de una persona fallecida y dos lesionadas.
El fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, indicó que la principal línea de investigación apunta a rencillas personales. Las autoridades revisan los posibles vínculos y motivaciones que llevaron a la agresión.
Víctimas del ataque
La persona fallecida fue identificada como un residente de Tucson, Arizona, mientras que dos asistentes más resultaron con heridas de bala. Ambos fueron trasladados a hospitales locales y se encuentran bajo atención médica.
El fiscal aseguró que el caso es una prioridad para la institución y que se están implementando las acciones necesarias para garantizar la captura del agresor.
“Se están tomando todas las medidas para localizar al responsable y garantizar justicia para las víctimas y sus familias”, señaló Salas Chávez.
Aunque no se dieron a conocer detalles sobre avances específicos, la fiscalía reiteró que se trabaja en esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la región.