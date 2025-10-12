Una mujer de 51 años resultó lesionada tras ser atacada por siete perros en la colonia Diana Laura Riojas. Vecinos la auxiliaron y paramédicos de Cruz Roja la trasladaron al IMSS Bienestar, donde se reporta fuera de peligro. Autoridades investigan al propietario de los animales.

Una mujer de 51 años resultó lesionada luego de ser atacada por una jauría de aproximadamente siete perros mientras caminaba por la calle Estado de Michoacán, en la colonia Diana Laura Riojas.

La víctima, identificada como Norma E., fue sorprendida por los animales y, al intentar protegerse, cayó al suelo, lo que le provocó una fractura de cadera. Vecinos del sector acudieron rápidamente en su auxilio y lograron ahuyentar a los perros antes de que la mujer sufriera mordeduras.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron el llamado y trasladaron a la víctima al Hospital IMSS Bienestar, donde se le diagnosticaron lesiones que tardarán más de 15 días en sanar, aunque no ponen en riesgo su vida.

Elementos de la Policía Municipal iniciaron las investigaciones para determinar quién es el propietario de los animales, ya que la afectada manifestó no conocer a los dueños. Las autoridades exhortaron a la comunidad a aportar información que ayude a esclarecer el caso.

“Se hace un llamado a los ciudadanos para mantener bajo control a sus mascotas y evitar que deambulen sin supervisión, con el fin de prevenir ataques o accidentes”, indicó la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El incidente generó preocupación entre los vecinos, quienes pidieron mayor vigilancia y campañas de control animal en la zona. Protección Civil y personal del Centro de Atención Canina y Felina evalúan intervenir para capturar y resguardar a los animales involucrados.