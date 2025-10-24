Tres personas fueron atacadas; una murió en el sitio y otra al llegar al Hospital General IMSS-Bienestar. No hay identidades confirmadas ni móvil establecido.

Un ataque armado registrado la noche del jueves 23 de octubre de 2025 en la colonia Embarcadero dejó como saldo dos personas fallecidas y una más herida de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos dispararon contra tres hombres en la calle Tampico, a unos metros de las canchas de básquetbol del sector.

Una de las víctimas quedó sin vida en el lugar; las otras dos fueron trasladadas por cuerpos de emergencia al Hospital General IMSS-Bienestar, donde uno de ellos murió minutos después.

Hasta el momento no se han confirmado oficialmente las identidades de las personas atacadas ni el móvil de la agresión.

Elementos de policía municipal y estatal acordonaron la zona e implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas; sin embargo, no se reportan detenidos.

En el sitio se realizaron las primeras diligencias periciales, entre ellas el levantamiento de indicios balísticos, fijación fotográfica y entrevistas iniciales con vecinos.

Paramédicos confirmaron el deceso de la primera víctima en el sitio y estabilizaron al lesionado que permanece hospitalizado.