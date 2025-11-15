Cientos de sonorenses se unieron a una movilización pacífica convocada originalmente en la Ciudad de México, que se replicó por varios estados del país.

Cientos de sonorenses participaron este sábado 15 de noviembre en una movilización pacífica realizada en Hermosillo, Nogales y otras ciudades del estado, como parte de una convocatoria encabezada por la llamada "Generación Z" a nivel nacional.

Aunque inicialmente se indicó que iba dirigida hacia los jóvenes mexicanos, los asistentes de la jornada constituyeron también de numerosos adultos y personas de la tercera edad.

Marcha 'Gen Z' en Hermosillo

En la capital sonorense, la actividad inició a las 11:00 horas en la Plaza Emiliana de Zubeldía, donde estudiantes y representantes de distintas agrupaciones compartieron mensajes y posicionamientos públicos mientras avanzaban por la calle Rosales.

La marcha concluyó en la Plaza Zaragoza, ahí el joven Luis Estrella señaló que la convocatoria reúne diversas voces que buscan visibilizar inquietudes ciudadanas. Añadió que esta expresión colectiva “refleja la unidad del pueblo y su deseo de impulsar un cambio real en el país”.

También marcharon en Nogales

Simultáneamente, el recorrido en Nogales, encabezado por Francisco Cervantes, contó con la presencia de integrantes de distintos colectivos locales, así como familiares de personas desaparecidas, quienes participaron para reiterar sus solicitudes de acompañamiento institucional.

"La marcha es un recordatorio de que la unión y la solidaridad son fundamentales para lograr cambios positivos en la sociedad" , recalcó el representante del grupo organizador, en el municipio fronterizo.

La jornada transcurrió sin incidentes en Sonora, con la presencia de cerca de un centenar de personas reunidas en las plazas principales.

Ciudad de México origina la marcha de la Generación Z

En la capital del país, miles de personas asistieron a la manifestación responsable de esta jornada, descrita en redes sociales como la "Marcha de la Generación Z". Las cinco consignas avanzaron desde el Ángel de la Independencia, sobre el Paseo de la Reforma en dirección al Zócalo de la Ciudad de México, frente al Palacio Nacional.

Los manifestantes caminaron desde temprano ondeando banderas de México, algunas en blanco y negro, y otras con la imagen de una calavera sonriente inspirada en el anime "One Piece", el cual se ha convertido en un estandarte para movimientos sociales promovidos por jóvenes nacidos entre 1995 y el 2012.

La jornada de la Generación Z se replicó este sábado en varios estados del país, entre ellos Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Jalisco, en un contexto de expresiones públicas en torno a diversas problemáticas nacionales.