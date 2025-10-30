Estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Sonora realizaron la 24.ª Procesión de las Catrinas, con intervenciones escénicas y musicales por distintas sedes del campus y una ofrenda monumental.

La Universidad de Sonora realizó la 24.ª edición de la Procesión de las Catrinas, un recorrido artístico con el que la comunidad universitaria honra las tradiciones del Día de Muertos.

La profesora Adria Peña, de la Licenciatura en Artes Escénicas, explicó que el objetivo es acercar a estudiantes y público a prácticas vivas en diversas regiones del país, donde las procesiones caminan desde un punto del pueblo hasta el panteón para rendir homenaje a los difuntos.

“La idea es que tanto los estudiantes como el público en general conozcan estas expresiones culturales que en otras partes del país consisten en caminar desde algún punto del pueblo hasta el panteón, donde las familias se dividen para visitar a sus muertos”, dijo hoy.

El recorrido inició a las 10:00 h en el Centro de las Artes y avanzó por Lenguas Extranjeras, Rectoría, la Biblioteca Central y Letras, con intervenciones escénicas y musicales en cada parada.

Tomaron parte cerca de 160 estudiantes de las licenciaturas en Música y en Artes Escénicas, quienes presentaron el montaje “Colgó sus zapatos, Cleto”, además de números de danza inspirados en el mambo y en los elementos de la lotería mexicana. La procesión concluyó nuevamente en el Centro de las Artes, con la visita a la ofrenda monumental montada por el alumnado.

La Procesión de las Catrinas se ha consolidado como una práctica formativa y cultural en la Unison: integra creación escénica, música y memoria colectiva para dialogar con el patrimonio inmaterial del Día de Muertos.

La edición de este año reforzó el carácter participativo al llevar actos a espacios cotidianos del campus y vincularlos con símbolos populares —como la lotería— y ritmos de baile.



