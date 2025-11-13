Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un chofer que transportaba 49 mil 500 litros de hidrocarburo en un tractocamión con dos tanques, a la altura del kilómetro 134 de la carretera Hermosillo–Nogales, en el municipio de Nogales, Sonora, luego de que no pudo acreditar la legalidad de la carga

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un tractocamión que transportaba 49 mil 500 litros de hidrocarburo sobre la carretera Hermosillo–Nogales, luego de que el conductor no pudo acreditar la legalidad de la carga durante una inspección realizada en el municipio de Nogales.

El aseguramiento ocurrió a la altura del kilómetro 134 de la rúa federal, donde los agentes federales marcaron el alto a un tractocamión que circulaba con dos tanques acoplados.

Al revisar físicamente la unidad, detectaron que no contaba con la calcomanía con código QR que debe colocarse de forma visible para la verificación del transporte de hidrocarburos.

Ante esta irregularidad, los guardias nacionales solicitaron al conductor la documentación que acreditara la legal procedencia y el traslado del hidrocarburo.

¿Qué consecuencias legales y administrativas enfrenta el conductor?

La unidad —integrada por el tractocamión y los dos tanques de carga— fue asegurada junto con los 49 mil 500 litros de hidrocarburo que transportaba.

Tanto el vehículo como el combustible quedaron a disposición del ministerio público competente, donde se determinará la situación jurídica del conductor y se integrará la carpeta de investigación por posibles delitos en materia de hidrocarburos.